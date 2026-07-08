Demi Moore rinuncia al cinema per restare vicino a Bruce Willis malato di demenza | la scelta che commuove il mondo

Demi Moore ha deciso di abbandonare temporaneamente la carriera cinematografica per prendersi cura del marito, affetto da demenza frontotemporale. La decisione è stata presa per poter essere vicina a lui durante questa fase della malattia. La notizia ha suscitato molte reazioni di empatia e solidarietà. La relazione tra Moore e la sua attuale compagna si è rafforzata in questo periodo, con entrambe che si dedicano al supporto del marito.

Il legame tra Demi Moore ed Emma Heming si sta rivelando uno degli aspetti più commoventi e inaspettati della battaglia di Bruce Willis contro la demenza frontotemporale. Quello che avrebbe potuto trasformarsi i n un rapporto difficile tra ex moglie e consorte attuale è diventato invece un’alleanza solida, costruita sulla dedizione comune verso l’attore e sul rispetto reciproco tra due donne unite da un obiettivo condiviso: garantire a Bruce la miglior qualità di vita possibile. Secondo fonti vicine alla famiglia Willis, Demi Moore ha completamente riorganizzato la propria agenda professionale per restare disponibile. La star di Soldato Jane... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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The martial arts master didn't realize he had chosen Bruce Lee when he challenged a random man

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