Rumer Willis ha condiviso che la malattia di suo padre ha modificato il suo carattere. Durante un'intervista al podcast The Inside Edit, ha spiegato che Bruce Willis, noto per il suo atteggiamento mascolino, ora mostra una sensibilità che prima non aveva. La figlia ha descritto il cambiamento nel padre, sottolineando una nuova forma di tenerezza.

La malattia di cui soffre Bruce Willis implica spesso profonde trasformazioni comportamentali, fisiche e comunicative, tra cui perdita di empatia, rallentamento del linguaggio, difficoltà di coordinazione e rigidità muscolare. «Sono così grata di poter ancora andare a trovarlo», ha commentato Rumer Willis. Aggiungendo: «Anche se ora tra noi è tutto diverso, provo una gratitudine immensa. C’è una dolcezza nuova in lui. Mio padre è sempre stato un uomo molto macho e ora c’è una sorta di. fragilità non è la parola giusta, ma in lui ritrovo una tenerezza che forse l’essere Bruce Willis non gli aveva mai davvero permesso di esprimere fino in fondo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rumer Willis: «La malattia ha cambiato mio padre. Bruce Willis è sempre stato molto macho, oggi in lui vedo una tenerezza nuova»

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