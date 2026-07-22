Dai Mondiali all’Onu il nuovo piano di Trump per il fedelissimo Infantino | Lo vuole candidare a segretario generale

Donald Trump ha pianificato di sostenere la candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale dell’ONU. La proposta sarebbe stata avanzata durante incontri riservati, dopo un lungo rapporto basato su viaggi ufficiali e incontri di lavoro. In passato, i due si sono mostrati insieme in eventi pubblici e hanno condiviso premi e riconoscimenti, rafforzando la loro connessione.

L’ amicizia ostentata negli stadi, i viaggi d’affari condivisi e perfino i premi costruiti su misura potrebbero non essere stati il punto di arrivo del rapporto tra Donald Trump e Gianni Infantino. Secondo il New York Post, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe infatti il numero uno della Fifa come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe un ulteriore passo nella trasformazione di Infantino da dirigente sportivo a protagonista della diplomazia internazionale, dopo anni in cui il confine tra calcio e politica si è fatto sempre più sottile. Il quotidiano americano, citando alcune fonti, riferisce che Trump considera Infantino “rispettato da tutti nel mondo” e dotato di “un’abilità speciale di unire le persone “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Le PLAN de TRUMP contre lONU ! (BOARD OF PEACE)

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