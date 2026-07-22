Dai lavori su piccola scala alle grandi opere | la crescita di CarBa e i progetti sul territorio

Notizia in breve

CarBa SRL, fondata più di vent'anni fa a Soncino, è un'impresa attiva in lavori di costruzione di piccola e grande scala. Fondata da Mauro Carminati e Lorenzo Bassi, attualmente l'Amministratore Delegato, l'azienda si occupa di progetti sul territorio. La società si è sviluppata nel tempo, affermandosi come un punto di riferimento nel settore delle costruzioni.