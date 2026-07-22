Dai lavori su piccola scala alle grandi opere | la crescita di CarBa e i progetti sul territorio
CarBa SRL, fondata più di vent'anni fa a Soncino, è un'impresa attiva in lavori di costruzione di piccola e grande scala. Fondata da Mauro Carminati e Lorenzo Bassi, attualmente l'Amministratore Delegato, l'azienda si occupa di progetti sul territorio. La società si è sviluppata nel tempo, affermandosi come un punto di riferimento nel settore delle costruzioni.
Nata oltre vent’anni fa a Soncino dal sogno condiviso tra l’allora venticinquenne Mauro Carminati, oggi Amministratore Delegato, e Lorenzo Bassi, CarBa SRL rappresenta un punto di riferimento assoluto nel panorama delle costruzioni. Partita con la vocazione per lavori di piccola entità sul territorio, la realtà ha saputo tracciare un percorso di crescita costante, puntando fin dal principio sulle certificazioni e sull’altissima qualità delle opere. Un importante punto di svolta arriva nel 2012 con l’avvicinamento all’ Expo, periodo in cui vengono realizzate opere cruciali come la Milano-Torino e la galleria d’ingresso alla grande manifestazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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