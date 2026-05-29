Un nuovo report di Legambiente evidenzia come alcuni piccoli borghi siano stati riqualificati grazie a progetti di recupero, mentre grandi opere infrastrutturali continuano a minacciare il paesaggio montano. Il documento invita a riflettere sull’impatto di queste realizzazioni e sulla scelta tra tutela ambientale e sviluppo. Le aree montane, caratterizzate dal silenzio e dalla pace, sono al centro di questa discussione, con attenzione rivolta alle conseguenze di interventi di grandi dimensioni.

I l fascino delle vette, il silenzio e quella sensazione di pace profonda che solo la quota sa regalare. Per molte persone la montagna è un rifugio dell’anima, un luogo dove ritrovare un contatto autentico con la natura. Eppure, dietro la bellezza da cartolina delle nostre Alpi, si sta giocando una partita decisiva per il futuro del pianeta. A tracciare questa mappa del cambiamento è l ‘ultimo report di Legambiente, la storica associazione ambientalista italiana, che ogni anno assegna le sue celebri Bandiere verdi e Bandiere nere, un viaggio dettagliato attraverso le vette italiane per raccontare dove la montagna sta rinascendo e dove invece rischia di essere ferita da scelte miopi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra piccoli borghi che rinascono grazie a progetti d'amore e grandi opere che minacciano il paesaggio, il nuovo report di Legambiente invita a riflettere su quale impronta si vuole lasciare sulle nostre montagne

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