Trent’anni di Fabbri Services Progetti lavoro e crescita dietro grandi marchi del lusso
Fabbri Services ha festeggiato i suoi trent’anni con una serata all’Anfiteatro Romano di Arezzo. L’evento ha riunito dipendenti, collaboratori, clienti, partner e amici dell’azienda. La celebrazione ha segnato il ritorno alle radici, con un momento di condivisione per ricordare i progetti, il lavoro e la crescita costruiti nel tempo dietro i marchi del lusso. La serata ha celebrato il traguardo raggiunto dall’azienda.
Trent’anni di lavoro, crescita e progetti costruiti dietro le quinte dei grandi marchi del lusso. Fabbri Services ha scelto di celebrare l’importante traguardo tornando alle proprie radici, con una serata-evento stasera all’ Anfiteatro Romano di Arezzo che riunirà dipendenti, collaboratori, clienti, partner e amici dell’azienda. Un anniversario che diventa anche un gesto concreto verso la città, grazie al contributo destinato alla valorizzazione del monumento simbolo del capoluogo. Fondata nel 1996, Fabbri Services è oggi una delle realtà italiane di riferimento nel general contracting di alta gamma, con progetti realizzati per alcuni dei più prestigiosi brand internazionali della moda e del lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Guédelon: Secrets of the Medieval Builders
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