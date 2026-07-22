Il corpo di Francesco Forzieri è stato trovato senza vita nel porto di Ibiza, due giorni dopo aver compiuto 33 anni. L'uomo, originario di San Benedetto, lavorava come cameriere e il suo corpo è stato ripescato nel porto locale.

SAN BENEDETTO Hanno recuperato il suo corpo nel porto di Ibiza, oramai senza vita: Francesco Forzieri proprio l’altro ieri stava festeggiando il suo 33° compleanno. A stabilire la cause del decesso sarà l’autopsia, disposta dalle autorità spagnole che sono intervenute, ma ad una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, si tratterebbe di annegamento. Il ritrovamento Il cadavere di Francesco è stato ritrovato lunedì mattina presto in una delle banchine della zona di Es Botafoc, dove attraccano sia traghetti passeggeri e per veicoli sia le navi da crociera. Il corpo è stato scoperto intorno alle 4:30 del mattino mentre galleggiava vicino a uno dei pontili nella zona portuale di Ibiza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Da San Benedetto a Ibiza, Francesco Forzieri muore nel giorno del compleanno. Ripescato senza vita nel porto. Il fratello: «Lavorava come cameriere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Muore annegato a Ibiza nel giorno del suo compleanno, due città sotto choc per Checco Forzieri

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Muore annegato a Ibiza nel giorno del suo compleanno, San Benedetto e Lucera sotto choc per Checco Forzieri

Tragedia in autostrada, muore nel giorno del compleanno: traffico interrottoUn incidente stradale avvenuto nella notte ha provocato la morte di una persona, che si trovava in auto nel giorno del proprio compleanno.

Temi più discussi: Il ‘giustiziere’ di San Benedetto, la lotta greco-romana e le bufale su lauree e aziende: l’alfiere della tolleranza zero finisce nella bufera; Il Papa a Montecassino implora la pace nelle regioni segnate da conflitti; San Martino delle Scale festeggia San Benedetto patrono d'Europa: dagli spettacoli ai fuochi d'artificio, il programma; San Benedetto del Tronto, iracheno aggredito denuncia esponente di Fn.

Violenta grandinata segnalata a San Benedetto del Tronto, con grandine di grosse dimensioni anche fino a 7 cm. Foto di Gianluca Serafini, per StormChasingTV, e di il ciao per Tornado in Italia. Segnalati danni. x.com

Trionfo di Santa Caterina Conversionj reddit

Papa Leone XIV, la preghiera sulla tomba di San Benedetto tra fede e storiaPapa Leone XIV in visita privata all'abbazia di Montecassino: la preghiera sulla tomba di San Benedetto e il legame con la storia della Chiesa ... panorama.it

San Benedetto da Norcia, abate e patrono d’Europa: padre del monachesimo occidentaleOggi, 11 luglio 2026, la Chiesa celebra San Benedetto, abate di Norcia, patrono d’Europa e guida della vita monastica. msn.com