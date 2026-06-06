Tragedia in autostrada muore nel giorno del compleanno | traffico interrotto

Da caffeinamagazine.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente stradale avvenuto nella notte ha provocato la morte di una persona, che si trovava in auto nel giorno del proprio compleanno. L’incidente ha causato l’interruzione del traffico sull’autostrada interessata, con i mezzi di soccorso intervenuti sul posto. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incidente e il numero di veicoli coinvolti. Nessun dettaglio sulle condizioni delle altre persone presenti nel veicolo al momento dell’incidente.

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L’ennesima tragedia sulle strade italiane si è consumata nel cuore della notte, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Un autotrasportatore di 49 anni, di origine brasiliana, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto lungo l’ autostrada. Un destino crudele, reso ancora più drammatico da un particolare che rende la vicenda ancora più toccante: l’uomo avrebbe compiuto gli anni il giorno successivo. >> “Sul suo telefono.”. Crans-Montana, scoperta choc sullo smartphone di Jessica Moretti: cosa hanno trovato Secondo una prima ricostruzione, il conducente stava percorrendo la tratta in direzione sud quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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