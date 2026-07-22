Da Rimini all’Arabia Due fiere firmate Ieg | Il Medio Oriente è un’area strategica per lo sviluppo

Dal 6 all’8 novembre, presso il Dhahran Expo ad Al Khobar, si terranno due fiere organizzate da Ieg Arabia, filiale di Ieg Middle East. Le manifestazioni si svolgeranno in Arabia Saudita, nell’ambito di un’area considerata strategica per lo sviluppo del settore. È la prima volta che eventi di questo tipo vengono realizzati in questa regione da Ieg. La società ha annunciato l’intenzione di rafforzare la presenza nel Medio Oriente.

di Giuseppe Catapano Da Rimini all’Arabia Saudita. Sarà Ieg Arabia – filiale di Ieg Middle East – a realizzare due importanti manifestazioni in programma dal 6 all’8 novembre al Dhahran Expo, ad Al Khobar, nel Paese mediorientale. Si tratta di Expo Fire & Safety ed Expo Health & Wellness che Ieg Arabia – già organizzatrice di Dubai Active e Dubai Muscle Show – realizzerà nell’ambito dei 16esimi Giochi mondiali dei vigili del fuoco 2026 che si svolgeranno dal 5 al 13 novembre. Un’edizione dei Giochi che si preannuncia come la più grande nella sua storia, con oltre 7mila atleti, 200mila spettatori e partecipanti provenienti da 70 paesi che si sfideranno in 56 discipline sportive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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