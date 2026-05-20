WWE | Confermati gli eventi in Arabia Saudita nonostante le tensioni in Medio Oriente

La WWE ha confermato la presenza di eventi in Arabia Saudita anche in seguito alle tensioni tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata durante una riunione interna tenutasi questa settimana, in cui si sono discusse le implicazioni delle recenti escalazioni nella regione. Non sono state annunciate modifiche ai programmi già pianificati, e gli eventi in Arabia Saudita sono stati confermati come programmati. Per ora, non ci sono state variazioni rispetto ai piani originari.

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La WWE ha preso una decisione importante riguardo ai suoi piani internazionali durante una riunione interna tenutasi questa settimana, affrontando le crescenti preoccupazioni legate all’escalation delle tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nel corso di una Town Hall Meeting con talenti e dipendenti, Paul Levesque e Nick Khan hanno discusso diversi temi aziendali, compresi i programmi della compagnia per gli eventi previsti in Arabia Saudita. La dirigenza WWE ha rassicurato tutti i presenti, confermando che il viaggio di giugno a Riyadh resta confermato e che, al momento, all’interno della compagnia non esiste alcuna preoccupazione concreta riguardo alla trasferta nella regione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Confermati gli eventi in Arabia Saudita nonostante le tensioni in Medio Oriente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WWE Saudi Arabia: You WON'T Believe This Entrance! Sullo stesso argomento WWE: Night of Champions in Arabia Saudita a rischio per il conflitto in Medio OrienteSecondo quanto riportato da POST Wrestling, che cita diverse fonti interne, la WWE avrebbe fissato internamente la data del 27 giugno per Night of... Crisi in Medio Oriente, Cina: “Inaccettabili gli attacchi”, Arabia Saudita pronta a reagireLe ultime La Cina ha definito “inaccettabile” l’uccisione del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani, attribuita a Israele, insieme ad altri...