Gli Huthi hanno annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, segnando un’escalation nel conflitto tra le due parti. La tensione tra Riad e i ribelli yemeniti si fa sempre più intensa, contribuendo ad allargare il coinvolgimento nel conflitto in Medio Oriente. La dichiarazione è arrivata lunedì e rappresenta un nuovo passo nelle ostilità tra le due fazioni.

È sempre più alta la tensione tra Riad e gli Huthi. Lunedì, l’organizzazione islamista yemenita ha annunciato un «embargo marittimo» contro l’Arabia Saudita. «Qualsiasi atto sconsiderato commesso dal nemico saudita, attraverso qualsiasi forma di escalation, sarà contrastato con un’escalation completa e decisiva», hanno inoltre specificato gli Huthi. Dal canto suo, il ministero degli Esteri di Riad ha fatto sapere che «adotterà tutte le misure necessarie per proteggere le proprie navi in conformità con il diritto internazionale». «La coalizione risponderà con fermezza e decisione a qualsiasi minaccia degli Huthi contro le navi di passaggio», ha anche affermato il portavoce della coalizione militare a guida saudita nello Yemen, Turki al-Maliki. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Huthi, l’escalation con l’Arabia Saudita che allarga il conflitto in Medio Oriente

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Houthis BLOCK Saudi Arabia at Red Sea, Bab el-Mandeb CLOSED For Major Oil Exporter | BREAKING

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