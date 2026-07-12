Il sindaco di Bologna ha annunciato un bando per raccogliere sponsorizzazioni per le attività della giunta, con un limite di 5.000 euro. L’iniziativa riprende un modello adottato dall’omologo genovese, creando un parallelo tra le due città. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda la possibilità di finanziare progetti e iniziative amministrative attraverso sponsorizzazioni esterne.

Il sindaco dem di Bologna imita l’omologa genovese e indice un bando per finanziare le attività della giunta: bastano 5.000 euro. Dalla città ai 30 all’ora alla città a 30 denari, infatti, il passo è breve. Ma come la mettiamo con i possibili conflitti d’interessi? AAA offresi sindaco per campagna pubblicitaria. Si garantisce bella presenza, buona stampa e appoggio incondizionato del Pd. Prezzi minimi, visibilità massima. Astenersi perditempo. Adesso è il Comune di Bologna ad andare alla ricerca di sponsorizzazioni per il suo primo cittadino: evidentemente il modello Silvia Salis ha fatto scuola. La sindaca della Lanterna organizza il viaggio a New York con tanto di inserzione pubblicitaria al seguito? Sotto la Garisenda non vogliono essere da meno. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Laverita.info - Salis fa scuola: pure Lepore cerca sponsor

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Fifa ha venduto agli sponsor pure le ascelle dei guardalinee. DavveroLa Fifa ha venduto agli sponsor anche gli spazi sotto le ascelle dei guardalinee.

Lepore in caduta libera: al 64° posto nella classifica dei sindaci. Male anche Silvia Salis: i datiIl sindaco si trova al 64° posto nella classifica del Sole 24 Ore sul consenso dei sindaci e governatori.

Si parla di: Salis fa scuola: pure Lepore cerca sponsor.

Salis, una scuola delle professioni del mare nascerà a GenovaRidurre il 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro nella blue economy: è l'obiettivo della nuova 'Scuola delle professioni del mare' annunciata dalla sindaca di Genova Silvia Salis a margine del ... ansa.it

Scuola professioni del mare, Bucci e Salis ci siamo quasiE' stato formato il team di lavoro. Ci sono dei responsabili che stanno lavorando in questo momento e abbiamo già definito in linea di massima quali sono le materie, e quali sono le qualifiche che ... ansa.it