Da Fermi al futuro il dibattito sul mix energetico per l’Italia che incrocia politica industria e divulgazione

Oggi, 22 luglio, si è svolta all’Ara Pacis a Roma la terza tappa di “Da Fermi al futuro”, un tour dedicato al dibattito sul mix energetico in Italia. L’evento ha coinvolto rappresentanti della politica, dell’industria e della divulgazione, con l’obiettivo di approfondire il tema del nucleare. La manifestazione ha visto interventi e discussioni sul ruolo delle fonti di energia nel futuro del paese.

Si è tenuta oggi, 22 luglio, nella cornice dell’Ara Pacis a Roma, la terza tappa di “Da Fermi al futuro”, il tour di incontri in giro per l’Italia organizzato da Open con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito la discussione e l’informazione sul tema del nucleare. Tanti ospiti per parlare dei vantaggi e delle prospettive dell’introduzione del nucleare in Italia, sempre più vicino dopo il sì alla Camera dei giorni scorsi alla legge delega Pichetto. Nucleare: la soluzione che dà continuità e programmabil ità energetica. La sequenza di interventi è stata aperta dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, da poco reduce dal successo in Commissione Ambiente al Senato della legge delega che porta il suo nome. 🔗 Leggi su Open.online

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Da Fermi al futuro. Dialoghi sull'energia nucleare sostenibile

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Roma. Da Fermi al futuro, dialoghi sull’energia nucleare sostenibile. Non sono né ideologico né emotivo sul nucleare. Non è ideologico preoccuparsi della sicurezza, di cosa fare dei rifiuti, dei costi. 1/ x.com

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