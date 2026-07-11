Durante la Monaco Energy Boat Challenge si è tenuta la 7ª Alternative Fuels Conference, focalizzata sui carburanti alternativi e sulla decarbonizzazione del settore marittimo. L’evento, organizzato dallo Yacht Club de Monaco con la Fondazione Principe Alberto II, ha sottolineato come l’idrogeno continui a essere considerato parte integrante del futuro mix energetico nel settore nautico. La conferenza ha riunito esperti e rappresentanti del settore per discutere delle tecnologie e delle strategie di transizione energetica.

I carburanti alternativi e il futuro della decarbonizzazione del settore marittimo sono stati al centro della 7ª Alternative Fuels Conference, svoltasi nell’ambito della Monaco Energy Boat Challenge e organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Con la partecipazione di aziende del settore energetico, fornitori di tecnologie e protagonisti dell’industria marittima, la conferenza ha approfondito il contributo che idrogeno, elettricità, e-metanolo e altre soluzioni emergenti possono offrire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e dello yachting. Tra i protagonisti della conferenza NatPower, azienda che sta investendo nello sviluppo per l’alimentazione da terra e di reti per il rifornimento di idrogeno dedicate al settore marittimo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nautica, alla Monaco Energy Boat Challenge l’idrogeno si conferma parte del mix energetico del futuro

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Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge giovani talenti incontrano l'industria marittima

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