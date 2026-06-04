La Camera dei Deputati ha approvato questa mattina in aula il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. La legge, presentata dal ministro competente, riguarda lo sviluppo e la regolamentazione dell’energia nucleare nel paese. La proposta mira a definire le modalità di implementazione di impianti nucleari e a stabilire le linee guida per la sicurezza e la gestione delle risorse. Il voto si è concluso con un’approvazione senza modifiche.

La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell’anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all’Italia una normativa sul nucleare. Pichetto Fratin: "Un passo importante per il futuro energetico dell'Italia" «Con l’approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile compiamo un un passo importante per il futuro energetico dell’Italia. Oggi abbiamo iniziato a porre le condizioni affinchè il Paese sia pronto ad adottare il nucleare sostenibile quando le nuove tecnologie, alle quali puntiamo, saranno mature e disponibili all’inizio del prossimo decennio». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Approvato alla Camera il ddl sul nucleare. Pichetto Fratin: "Passo importante per il futuro energetico dell'Italia"

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Primo sì alla nuova legge sul ritorno al nucleare

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