È stato avviato un concorso fotografico che invita a rappresentare pascoli, pastori e donne coinvolte nell’agricoltura in aree montane. La partecipazione è aperta fino al 30 settembre 2026. Il concorso mira a documentare attraverso le immagini il ruolo delle attività pastorali e il contributo delle donne nel settore agricolo. La Valle d’Aosta promuove questa iniziativa per valorizzare le pratiche tradizionali e le figure chiave della montagna.

La Valle d’Aosta lancia un concorso fotografico dedicato a chi vive e custodisce la montagna. Candidature aperte fino al 30 settembre 2026 per raccontare, attraverso immagini, il valore della pastorizia e il ruolo fondamentale delle donne nel mondo agricolo. La Regione autonoma Valle d’Aosta, attraverso l’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, ha aperto le iscrizioni al concorso fotografico “Custodi della Terra”, un’iniziativa nata per valorizzare il patrimonio umano, culturale e paesaggistico del territorio valdostano. Il progetto si inserisce nelle celebrazioni dell’ Anno internazionale dei pascoli e dei pastori e dell’ Anno... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Custodi della Terra”: al via il concorso fotografico che celebra pascoli, pastori e donne protagoniste dell’agricoltura

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