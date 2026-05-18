Il futuro della terra passa da Agrigento | bilancio della prima Fiera dell’Agricoltura

Il Palacongressi di Agrigento si è trasformato, dal 14 al 17 maggio, nel cuore pulsante del comparto agricolo siciliano ospitando la prima edizione di "AGRIgento Fiera dell’agricoltura". Una manifestazione che ha messo a confronto professionisti, aziende e istituzioni sulle sfide cruciali della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Agrigento punta sull’agricoltura del futuro: al Palacongressi ecco la prima edizione della fiera tematicaIl Palacongressi di Agrigento si prepara a ospitare la prima edizione di “AGRIgento – Fiera dell’agricoltura”, manifestazione organizzata da Gea e...

Il parco del castello dei Da Peraga splendida cornice della fiera dell'AgricolturaTradizione, sapori autentici, innovazione e divertimento con l'avvio della terza edizione della fiera dell’Agricoltura, domenica 17 maggio.