Il coraggio delle donne che fecero l’Italia | si celebra le protagoniste della scelta repubblicana

Notizia in breve

Ottant’anni fa, l’Italia adottava la Repubblica e le donne potevano votare per la prima volta su scala nazionale. Questa data segna un momento storico in cui le donne hanno esercitato il diritto di voto, contribuendo a cambiare il panorama politico del paese. La scelta repubblicana e la partecipazione femminile rappresentano un punto di svolta nella storia democratica italiana. La ricorrenza rende omaggio alle protagoniste di questa transizione.