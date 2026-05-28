Il coraggio delle donne che fecero l’Italia | si celebra le protagoniste della scelta repubblicana
Ottant’anni fa, l’Italia adottava la Repubblica e le donne potevano votare per la prima volta su scala nazionale. Questa data segna un momento storico in cui le donne hanno esercitato il diritto di voto, contribuendo a cambiare il panorama politico del paese. La scelta repubblicana e la partecipazione femminile rappresentano un punto di svolta nella storia democratica italiana. La ricorrenza rende omaggio alle protagoniste di questa transizione.
Ottant’anni fa l'Italia sceglieva la Repubblica e, per la prima volta su scala nazionale, le donne esercitavano il diritto di voto, scrivendo una pagina indelebile della nostra storia. Mercoledì 3 giugno, alle 16, Forlì torna a riflettere su quella stagione straordinaria di transizione dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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