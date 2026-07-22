Spara per mettere in fuga i ladri | custode denunciato

Da imolaoggi.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un custode ha sparato con un revolver calibro 357 Magnum per allontanare dei sospetti ladri, esplodendo diversi colpi che non hanno colpito nessuno. I proiettili si sono conficcati nella parete di un’azienda e non si sono registrati feriti. La polizia è intervenuta sul posto e ha denunciato il custode per aver sparato durante un tentativo di furto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle circostanze.

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Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne, italiano, custode dell’azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l’arma, tra l’altro particolarmente potente, il porto d’armi scaduto dal 2014. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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