Spara per mettere in fuga i ladri | custode denunciato

Un custode ha sparato con un revolver calibro 357 Magnum per allontanare dei sospetti ladri, esplodendo diversi colpi che non hanno colpito nessuno. I proiettili si sono conficcati nella parete di un’azienda e non si sono registrati feriti. La polizia è intervenuta sul posto e ha denunciato il custode per aver sparato durante un tentativo di furto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle circostanze.

Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell’azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne, italiano, custode dell’azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l’arma, tra l’altro particolarmente potente, il porto d’armi scaduto dal 2014. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The French Powder Mystery by Ellery Queen | Full Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Bologna, tentano un furto e lui spara ai ladri: denunciato un custodeUn custode di un'azienda di elettromeccanica a Crespellano ha sparato con un revolver calibro 357 Magnum durante un tentativo di furto.

Insegue e spara per strada ai ladri dopo un furto di limoni nel suo agrumeto ad AcirealeUn uomo ha inseguito e sparato contro i ladri di limoni nel suo agrumeto a Acireale, nella frazione di Scillichenti.

Argomenti più discussi: Spara per mettere in fuga i ladri: nuovo caso in un'azienda di Crespellano; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Ex Pedretti, campo largo per salvare i tigli; Il gioielliere di Grinzane Cavour reagì a una rapina nel suo negozio: inseguì e sparò contro i tre ladri in fuga e ne uccise due. Il terzo rimase ferito. I legali del 72enne annunciano ricorso a Strasburgo. Servizio di Jacopo Ricca/Tg3. Segui tutti gli aggiornamenti.

E che questa partita sia d’insegnamento per mettere davvero i centrali che murano perché se vedo quei due di nuovo in campo inizio a sparare x.com

Spara ai ladri per tentato furto, denunciato 63enne: aveva il porto d'armi scaduto e lavorava abusivamenteUn 63enne italiano, custode di un'azienda di elettromeccanica a Crespellano, nel Bolognese, ha esploso diversi colpi con un revolver calibro 357 Magnum per mettere in fuga alcuni ... leggo.it