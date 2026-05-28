Come ha fatto un fighter di Mma a migliorare i calci piazzati del Brighton
Un fighter di MMA ha allenato la squadra del Brighton con esercizi specifici sui calci piazzati. Durante le sessioni, ha coinvolto il team in allenamenti mirati per migliorare la precisione e la potenza nei corner e nei tiri da fermo. Christian Eckerlin, campione tedesco di MMA, ha condotto le sessioni, concentrandosi su tecniche di coordinazione e forza. L’obiettivo era affinare le esecuzioni sui calci piazzati, con esercizi pratici e simulazioni di partita.
Fabian Hurzeler ha fatto allenare la sua squadra con Christian Eckerlin, campione tedesco di Mma nonché ex calciatore di buon livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Brighton Coach Huzler brought an MMA German Fighter to improve his players on Set Pieces & Duels
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