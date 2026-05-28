Come ha fatto un fighter di Mma a migliorare i calci piazzati del Brighton

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fighter di MMA ha allenato la squadra del Brighton con esercizi specifici sui calci piazzati. Durante le sessioni, ha coinvolto il team in allenamenti mirati per migliorare la precisione e la potenza nei corner e nei tiri da fermo. Christian Eckerlin, campione tedesco di MMA, ha condotto le sessioni, concentrandosi su tecniche di coordinazione e forza. L’obiettivo era affinare le esecuzioni sui calci piazzati, con esercizi pratici e simulazioni di partita.

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Fabian Hurzeler ha fatto allenare la sua squadra con Christian Eckerlin, campione tedesco di Mma nonché ex calciatore di buon livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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