Cubarsì come Bergomi lo Zio della Spagna Paredes più rissaiolo che regista

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rubrica di Stefano Agresti con i semafori verde, giallo e rosso dedicati ai protagonisti e ai grandi temi della settimana sportiva. Avete visto Cubarsì? In certi momenti ha una faccia che sembra davvero un bambino: non un filo di barba, meno che mai i baffi. Sempre rasato alla perfezione, o forse ancora non ha nemmeno bisogno del rasoio. Eppure se lo incroci in campo fa spavento perché è terribilmente sicuro di sé e soprattutto perché non sbaglia quasi mai: deciso, anche duro se serve, quasi cattivo (la chiusura con la quale ha negato il pareggio all’Argentina a un paio di minuti dalla fine dei supplementari è stata un capolavoro di intelligenza tattica, tempismo, caparbietà, come se un attaccante segnasse di tacco). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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