In una cerimonia ufficiale, tre calciatori spagnoli hanno ricevuto premi individuali. Un centrocampista è stato riconosciuto come miglior giocatore, mentre un portiere ha ottenuto il premio come miglior portiere. Un giovane talento è stato invece premiato come miglior giocatore emergente. Tutti e tre sono stati celebrati per le loro prestazioni durante la stagione, con riconoscimenti consegnati davanti a un pubblico presente all’evento.

Spagna, Spagna, fortissimamente Spagna. E anche l'assegnazione dei premi individuali non poteva non vedere i calciatori spagnoli protagonisti. I ragazzi di De La Fuente hanno fatto man bassa, va detto con merito, vista la brutta prova stasera dell'Argentina: Pau Cubarsi è stato nominato miglior giovane dei Mondiali 2026: sicuramente decisiva la sua chiusura nel finale dei tempi supplementari quando il pareggio sembrava cosa fatta. Un solo gol subito e ottavo clean sheet in questo Mondiale hanno significato miglior portiere per Unai Simon, mentre il premio per il miglior calciatore è per Rodri, faro della Spagna, che ha lasciato a secco Messi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Spagna si prende tutto: Rodri, Unai Simon e Cubarsi miglior giocatore, portiere e giovane

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Temi più discussi: Unai Simon l'uomo in più della Spagna: il leader silenzioso che ridefinisce il ruolo del portiere moderno; Mondiali 2026, Francia-Spagna: l’uscita rocambolesca del portiere iberico; La Spagna si prende tutto: Rodri, Unai Simon e Cubarsi miglior giocatore, portiere e giovane; Unai Simon compie miracoli senza parare.

Ci prova subito la #Spagna con Lamine #Yamal. Anche l'Argentina ci ha provato con #Alvarez.... uscita vincente di Unai Simon. #FIFAWorldCUP #ESPARG x.com

Pensate che Cucurella sia stato il miglior giocatore della Spagna ai Mondiali finora? reddit

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