Durante la partita, Unai Simon ha dimostrato di essere più di un portiere, intervenendo con un’uscita spettacolare su Messi. Ferran Torres ha segnato un gol importante, mentre Rodri e Cubarsì sono stati tra i protagonisti della squadra spagnola. Enzo Fernandez ha avuto un momento di confusione, mentre Messi non ha brillato come di consueto. La partita si è conclusa con la vittoria della Spagna, senza ulteriori dettagli sui marcatori.

SPAGNA, Unai Simon 6,5 - Più che un portiere tradizionale, è un undicesimo giocatore di movimento e lo dimostra subito con un'uscita straordinaria quasi a metà campo su Messi. Proprio le uscite caratterizzano buona parte della sua partita., Pedro Porro 6,5 - Non ha la solita disinvoltura nell'arrivare vicino all'area avversaria ed è normale vista l'importanza della partita, ma non rinuncia nemmeno alle sue incursioni., Cubarsì 7 - Qualche piccolo segnale di tensione all'inizio, poi prende in mano la situazione e combatte la sua battaglia in mezzo alla difesa. Ma poi quello che incanta di questo ragazzo è la capacità di verticalizzare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ferran Torres scrive la storia, Rodri e Cubarsì anime della Spagna. Follia Enzo Fernandez, Messi non è ispirato

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