Un rapporto di Washington accusa Cuba di aver condotto attività di spionaggio e terrorismo contro gli Stati Uniti per circa 70 anni. Secondo il dossier, l’isola avrebbe infiltrato le più alte cariche del governo federale e avrebbe reclutato e formato numerosi attivisti statunitensi. La relazione evidenzia un lungo periodo di azioni di “sovversione” contro gli Stati Uniti, attribuendo a Cuba responsabilità di attività di intelligence e di destabilizzazione.

Quasi settant’anni di “sovversione” anti-Usa. La colpa, come sempre, è de L’Avana, che avrebbe “infiltrato le più alte sfere” del governo federale e addirittura “reclutato” e “formato” intere generazioni di attivisti statunitensi. Cuba avrebbe quindi orchestrato “un’ondata senza precedenti di terrorismo di sinistra sul suolo americano”. È la convinzione maturata dal dossier “Cuba, il comunismo del 21° secolo”, pubblicato lunedì dal Dipartimento di Stato Usa. L’amministrazione Trump ritiene L’Avana responsabile di una delle “più grandi e pericolose” infiltrazioni di Intelligence straniera mai verificata nella storia statunitense. Il dossier parla anche di un’evoluzione del “comunismo” cubano rispetto a quello sovietico, animato da “preoccupazioni più pratiche”, proprie di una “grande potenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Cuba infiltrata nel governo federale Usa”: il dossier di Washington che accusa L’Avana di 70 anni di spionaggio e terrorismo

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