Cuba L’Avana e Washington ai ferri corti | le possibili mosse di Trump

Da panorama.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione tra gli Stati Uniti e Cuba si intensifica, con recenti rapporti di intelligence che indicano un aumento delle tensioni tra le due nazioni. Le autorità statunitensi e cubane risultano coinvolte in una serie di azioni che alimentano il confronto, senza che siano ancora state annunciate misure ufficiali. La situazione si sviluppa in un momento in cui le relazioni tra i due paesi sono già state caratterizzate da periodi di avvicinamento e di raffreddamento.

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A Cuba, il regime castrista avrebbe acquistato 300 droni e starebbe prendendo in considerazione la possibilità di attaccare gli americani Continua a salire la tensione tra Washington e L’Avana. Secondo informazioni d’intelligence ottenute da Axios, il regime castrista avrebbe acquistato 300 droni militari e starebbe prendendo in considerazione di attaccare la base statunitense di Guantanamo Bay, navi militari americane e probabilmente Key West (che è situata in Florida). In particolare, stando a quanto riferito da funzionari statunitensi, questo materiale bellico sarebbe stato comprato da Russia e Iran a partire dal 2023. La testata ha riferito che queste informazioni potrebbero essere usate da Washington per giustificare un eventuale attacco contro Cuba. 🔗 Leggi su Panorama.it

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