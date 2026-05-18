Gli Usa accusano Cuba | Ha 300 droni pronti a colpirci E l’Avana si prepara all’offensiva di Washington sull’isola

Gli Stati Uniti hanno accusato Cuba di aver accumulato più di 300 droni da combattimento dal 2023, provenienti da Russia e Iran, e di averli nascosti in diverse zone strategiche dell’isola. L’accusa si basa su informazioni che indicano come l’Avana abbia preparato un vasto arsenale di droni pronti all’uso. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra i due paesi, con Washington che si prepara a rispondere alle presunte minacce provenienti dall’isola.

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L’Avana avrebbe accumulato dal 2023 oltre 300 droni da combattimento forniti da Russia e Iran, nascondendoli in diverse aree strategiche dell’isola. Lo riferisce Axios citando informazioni dell’intelligence statunitense e anonimi funzionari americani. Secondo le fonti, il regime cubano starebbe valutando possibili impieghi dei velivoli senza pilota contro obiettivi sensibili come la base navale Usa di Guantánamo, navi della Marina militare statunitense e perfino Key West, in Florida. Un funzionario Usa ha parlato anche della presenza di consiglieri militari iraniani nella capitale cubana e di nuovi contatti tra il governo di Miguel Díaz-Canel e Mosca per ottenere ulteriori equipaggiamenti militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa accusano Cuba: “Ha 300 droni pronti a colpirci”. E l’Avana si prepara all’offensiva di Washington sull’isola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cuba, gli Usa accusano l’Avana: “Vuole attaccare Guantanamo”. Ora si teme l’escalation militareSono ore di massima tensione tra Stati Uniti e Cuba, in una crisi che rischia di trasformare una trattativa diplomatica già fragilissima in un... Cuba, allarme USA: arrivano 300 droni russi e iraniani all’Avana? Domande chiave Come potrebbero i nuovi droni minacciare direttamente la Florida? Chi è il leader coinvolto nell'incriminazione per gli abbattimenti... Come non si è accorto nessuno che Trump accusa solo gli altri di ciò che sta facendo? reddit Cuba: gli Usa costruiscono dossier per giustificare una guerraRoma, 18 mag. (askanews) – Cuba difende la pace, ma si prepara a fronteggiare qualsiasi aggressione esterna in esercizio del diritto alla legittima difesa riconosciuto dalla Carta delle Nazioni unite. askanews.it Cuba, gli Usa accusano l’Avana: Vuole attaccare Guantanamo. Ora si teme l’escalation militareSono ore di massima tensione tra Stati Uniti e Cuba, in una crisi che rischia di trasformare una trattativa diplomatica già fragilissima in un confronto ... thesocialpost.it