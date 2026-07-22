Pep Guardiola continua a essere il favorito per la panchina della nazionale italiana. Le trattative con la Federcalcio sono ancora in corso e si svolgono senza sosta. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma il nome dell’allenatore spagnolo resta in cima alle preferenze. Le conversazioni tra le parti proseguono con un dialogo aperto e continuo.

Pep Guardiola resta la prima scelta per la panchina dell’Italia. Il dialogo è aperto, le discussioni proseguono a tutto campo, la missione resta difficile ma non impossibile. Proseguono senza sosta i contatti tra la Figc e Guardiola per convincere il tecnico catalano a sposare il progetto azzurro. Maldini e Leonardo a Barcellona. La spedizione nel weekend a Barcellona del dt e presidente del club Italia Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo è stato il primo atto formale di un lungo corteggiamento ai fianchi che sta facendo tentennare l’ex manager di Manchester City e Barcellona, che aveva ipotizzato di rimanere fermo per un anno per dedicare del tempo a se stesso e alla famiglia dopo la lunga esperienza inglese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ct Italia, Guardiola in pole: prosegue il dialogo con la Figc

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