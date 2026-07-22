Crotone emergenza idrica | la proposta dell’ordine degli ingegneri

L’ordine degli ingegneri ha proposto interventi per affrontare l’emergenza idrica in città, dove la disponibilità di acqua potabile viene spesso compromessa da siccità, rotture delle condotte e frane causate da eventi alluvionali. La problematica riguarda un bene di prima necessità, fondamentale per la popolazione, che spesso subisce interruzioni nel servizio a causa di questi eventi naturali e incidenti tecnici.

Il bene di prima necessità, l’acqua, dovrebbe essere sempre disponibile all’uso da parte di ogni cittadino. Un bene che esiste allo stato naturale ma che, purtroppo, eventi negativi: siccità, rotture delle condotte dovute anche a frane per eventi alluvionali, interrompono il regolare servizio. Un bene, l’acqua, che ai cittadini costa caro per i costi di gestione. L’emergenza idrica che sta interessando la città e la provincia di Crotone è stata oggetto di una riunione della commissione Lavori pubblici, infrastrutture e bandi dell’Ordine degli ingegneri di Crotone. La Commissione, presieduta dal Presidente Vicenzo Mano ha analizzato nel dettaglio la situazione attuale della rete idrica per poi passare alla valutazione di possibili interventi strutturali e quindi alla formulazione di proposte da mettere al servizio della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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