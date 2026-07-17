Serena Secchi è stata eletta presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo per il quadriennio 2026-2030. Le recenti elezioni hanno portato al rinnovo del Consiglio Direttivo, evidenziando una preferenza per un cambiamento rispetto al passato. I professionisti iscritti all’ente si sono espressi con una maggioranza che ha scelto un percorso di rinnovamento, discontinuità, sviluppo e inclusività. La nomina di Secchi rappresenta l’esito di questa volontà di cambiamento nel settore.

Arezzo, 17 luglio 2026 – . Le ultime elezioni hanno rinnovato il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2026-2030, facendo emergere una forte volontà di rinnovamento, discontinuità, sviluppo e inclusività da parte dei professionisti iscritti all’ente. A ottenere il maggior numero di preferenze è stata la lista “CambiaMenti - Rivoluzione 2030” che ha conseguito otto degli undici consiglieri complessivi, con una forte presenza femminile e con l’ingegner Secchi che è risultata in assoluto come la più votata. Classe 1980, laureata con lode in Ingegneria Edile a Firenze, strutturista che ha fatto della sicurezza delle costruzioni il filo conduttore della propria carriera: la neopresidente porta in dote all’Ordine degli Ingegneri una ventennale esperienza professionale in cui ha già maturato anche esperienze manageriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Serena Secchi è la nuova presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo

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