Luigi Vitelli nuovo presidente dell' ordine degli ingegneri

L’ingegnere Luigi Vitelli è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri nella provincia di Caserta.

L’ingegnere Luigi Vitelli è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta. La sua elezione è arrivata al termine della prima riunione del nuovo Consiglio, espressione della lista “Orizzonti”, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi con 8 consiglieri, confermandosi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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