Cristiano Ronaldo fa discutere | polemiche per un like ad un post contro la Fifa

Cristiano Ronaldo ha attirato l’attenzione dopo aver messo un like a un post che critica la FIFA. La scelta del giocatore ha suscitato reazioni e discussioni tra i tifosi. La vicenda si inserisce nel contesto delle polemiche ancora aperte legate al recente Mondiale negli Stati Uniti. Ronaldo, finito sotto i riflettori, non ha commentato ulteriormente la sua azione sui social. La vicenda ha alimentato ulteriori dibattiti tra gli appassionati di calcio.

Non si è ancora esaurita la coda lunga del super Mondiale americano, e questa volta al centro delle polemiche ci è finito Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è diventato virale un suo like ad un contenuto del programma televisivo spagnolo Espejo Público, un video in cui giornalista Pilar Rodiguez accusava la FIFA di aver avuto dei favoritismi nei confronti dell'Argentina*.* Cristiano Ronaldo, un like che fa discutere Ronaldo non si è esposto per quanto riguarda l'accaduto, ma gli screenshot che mostrano il suo account presente tra i like del post hanno fatto il giro del web rapidamente e le critiche per il campione portoghese non mancano. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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CRISTIANO RONALDO UMILIA TUTTI! LA RISPOSTA A MESSI FA DISCUTERE IL MONDO INTERO!

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