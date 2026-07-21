Cristiano Ronaldo ha messo like a un video pubblicato da un programma televisivo spagnolo, che critica l’Argentina e accusa la Fifa di corruzione. Il video sostiene che il portoghese avrebbe dovuto uscire quattro turni prima e accusa l’organizzazione di essere mafiosa e corrotta. La reazione dell’attaccante portoghese ha suscitato polemiche sui social media.

Un “ like ” su Instagram scatena la polemica attorno a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha infatti apprezzato un video pubblicato da “Espejo Público”, programma dell’emittente spagnola Antena 3. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che nel video in questione la conduttrice Pilar Rodríguez e il commentatore Rubén Amón esprimono giudizi molto duri nei confronti dell’Argentina e della Fifa. Nel filmato, registrato prima della finale tra Spagna e Argentina, Rodríguez sostiene che “la Nazionale argentina avrebbe dovuto essere eliminata già da diversi turni, ma con gli aiuti della Fifa, che è una delle istituzioni più corrotte sulla faccia della terra, è riuscita ad andare avanti,” afferma nel video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Doveva uscire 4 turni prima. Avanti grazie alla Fifa, organismo mafioso e corrotto”: Cristiano Ronaldo mette like al video contro l’Argentina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forced to marry an old man, she grabs the man nearby for a flash marriage; he is a billionaire!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Argentina aiutata dai corrotti dalla Fifa", spunta il like di Cristiano Ronaldo

Leggi anche: Abbiamo scoperto a quanto batte il cuore di Cristiano Ronaldo, grazie alla sua Whoop Band