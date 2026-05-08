Il pubblico canta Messi Messi! la reazione di Cristiano Ronaldo fa discutere

Da gazzetta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Al-Shabab e Al Nassr, conclusa con un punteggio di 4-2 a favore della squadra ospite, i tifosi della squadra di casa hanno cantato cori a favore di Messi, rivolgendosi polemicamente a Cristiano Ronaldo. La reazione del giocatore portoghese alle esultanze dei supporter ha suscitato commenti tra gli spettatori e sui social. La contesa tra i due protagonisti ha attirato l’attenzione anche oltre il risultato sul campo.

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Partita tesissima quella tra Al-Shabab e Al Nassr, finita poi 4-2 per quest'ultima formazione. Cristiano Ronaldo è stato preso di mira dai tifosi della squadra di casa, che hanno intonato dei cori a favore di Messi. Lui ha risposto così, facendo discutere alcune pagine web che lamentano in gesto osceno. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il pubblico canta "Messi, Messi!", la reazione di Cristiano Ronaldo fa discutere

Trump Talks About Ronaldo With Messi

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