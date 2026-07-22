Cristiana Capotondi ha indossato un abito cut out che lasciava vedere la lingerie sul red carpet del Giffoni Film Festival 2026. L'outfit si è distinto per la presenza di tagli strategici, senza ricami o dettagli decorativi appariscenti. La scelta ha attirato l’attenzione per la semplicità e la trasparenza dell’abito. La presenza dell’attrice sul tappeto rosso ha segnato una svolta rispetto ai look più elaborati di altre edizioni.

Cristiana Capotondi arriva al Giffoni Film Festival 2026 e cambia improvvisamente il tono del red carpet. Niente ricami, cristalli o abiti costruiti per brillare sotto i flash: l’attrice sceglie il nero assoluto, una silhouette essenziale e un gioco di aperture che lascia emergere la lingerie, trasformandola nella parte più interessante dell’intero look. Cristiana Capotondi, l’abito Jil Sander che trasforma la lingerie in protagonista. Ospite della 56esima edizione della manifestazione, in programma a Giffoni Valle Pian a dal 17 al 25 luglio, Capotondi si è inserita in un calendario ricchissimo, con oltre cento opere in concorso, anteprime ed esponenti del cinema italiano chiamati a confrontarsi con i giovani giurati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristiana Capotondi, l’abito cut out che svela la lingerie al Giffoni Film Festival 2026

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