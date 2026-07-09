Arezzo, 9 luglio 2026 – Sarà Cristiana Capotond i ad inaugurare la trentaduesima edizione del Festival delle Musiche. Martedì 14 luglio, alle ore 21.15, il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà "L'Attrice. Spettacolo in un prologo e 8 quadri", il nuovo lavoro scritto e diretto da Giacomo Battiato che porterà in Val di Chiana una delle interpreti più apprezzate del cinema e del teatro italiano. L'appuntamento rappresenta uno degli eventi di maggior rilievo dell'edizione 2026 del festival a cura di Officine della Cultura e conferma la vocazione della manifestazione a intrecciare musica, teatro e arti performative. Quella di Castiglion Fiorentino sarà inoltre l'unica tappa toscana dell'estate dello spettacolo, offrendo al pubblico un'occasione esclusiva per assistere a una produzione di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival delle Musiche, apertura del sipario con Cristiana Capotondi

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