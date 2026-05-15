Greta e le favole vere in anteprima al Giffoni Film Festival 2026

Da universalmovies.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arriva al Giffoni Film Festival, in anteprima Fuori Concorso alla 56ª edizione, Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che sarà poi nelle sale italiane dal 6 agosto con Vision Distribution. Un racconto pensato per i più giovani ma capace di parlare a tutti, che recupera il linguaggio diretto e senza filtri della favola per affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra l’uomo e la natura. Al centro della storia c’è Greta interpretata dalla talentuosa Sara Ciocca, una bambina di dieci anni che guarda il mondo con occhi limpidi e determinati. Ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, decide che non basta più osservare: bisogna agire. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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