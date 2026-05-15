Arriva al Giffoni Film Festival, in anteprima Fuori Concorso alla 56ª edizione, Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che sarà poi nelle sale italiane dal 6 agosto con Vision Distribution. Un racconto pensato per i più giovani ma capace di parlare a tutti, che recupera il linguaggio diretto e senza filtri della favola per affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il rapporto tra l’uomo e la natura. Al centro della storia c’è Greta interpretata dalla talentuosa Sara Ciocca, una bambina di dieci anni che guarda il mondo con occhi limpidi e determinati. Ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg, decide che non basta più osservare: bisogna agire. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Greta e le favole vere, in anteprima al Giffoni Film Festival 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Greta e le favole vere in anteprima a Giffoni 56 con Raoul BovaArriva al Giffoni Film Festival, in anteprima Fuori Concorso alla 56ª edizione, “Greta e le favole vere”, il nuovo film diretto da Berardo Carboni.

Leggi anche: Gli allievi dell'Istituto Salesiani al Giffoni Film Festival con 'M.I.A'

Greta e le favole vere in anteprima al Giffoni Film FestivalArriva al Giffoni Film Festival, il 19 luglio, in anteprima Fuori Concorso alla 56/a edizione, Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che sarà poi nelle sale italiane dal 6 ... ansa.it

Greta e le favole vere: Raoul Bova al Giffoni con il film ambientalista di Berardo CarboniLeggi su Sky TG24 l'articolo Greta e le favole vere: Raoul Bova al Giffoni con il film ambientalista di Berardo Carboni ... tg24.sky.it