Il sindaco di Candia ha dichiarato che non c’è ancora nulla di deciso sull’installazione del cremarorio nel sito scelto. Dopo aver comunicato la decisione alla maggioranza, ieri ha fatto una parziale marcia indietro, precisando che il progetto non è stato ancora approvato ufficialmente. La questione rimane quindi in sospeso, senza conferme ufficiali o avvii concreti.

Impianto di cremazione a Candia: dopo aver riunito la maggioranza per comunicare la scelta presa sul sito, ieri il sindaco Silvetti ha fatto una parziale marcia indietro. Sui social, nel pomeriggio, ha cercato di fare chiarezza, ma le parole dette in consiglio comunale, alla presenza di una nutrita rappresentanza del comitato ‘ Respiro Comune ’, hanno lasciato il segno: "Non esiste un atto ufficiale di giunta che individua il sito dell’ex inceneritore nella soluzione definitiva – ha detto Silvetti rispondendo alle interrogazioni urgenti sul tema da parte del Partito Democratico – Chi sostiene il contrario è evidentemente mal informato o vuole disinformare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crematorio a Candia, il sindaco frena: "Ma non c’è ancora nulla di deciso"

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