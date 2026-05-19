Vailate resta senza vigili? Il comandante vuole andarsene ma il sindaco frena | Il nulla osta non è garantito

A Vailate, in provincia di Cremona, il comandante della Polizia locale, Fausto Tovo, sembra essere in procinto di lasciare il suo incarico e trasferirsi a Brignano Gera d’Adda. La notizia circola da alcuni giorni e ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali. Il sindaco ha dichiarato che il nulla osta per il trasferimento non è stato ancora garantito, e la situazione resta in sospeso. La posizione del comandante e le eventuali ripercussioni sul servizio di sicurezza pubblico sono al centro dell’attenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui