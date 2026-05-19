Vailate resta senza vigili? Il comandante vuole andarsene ma il sindaco frena | Il nulla osta non è garantito
A Vailate, in provincia di Cremona, il comandante della Polizia locale, Fausto Tovo, sembra essere in procinto di lasciare il suo incarico e trasferirsi a Brignano Gera d’Adda. La notizia circola da alcuni giorni e ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali. Il sindaco ha dichiarato che il nulla osta per il trasferimento non è stato ancora garantito, e la situazione resta in sospeso. La posizione del comandante e le eventuali ripercussioni sul servizio di sicurezza pubblico sono al centro dell’attenzione.
Vailate (Cremona), 19 maggio 2026 – AAA capo dei vigili cercasi. Il comandante della Polizia locale Fausto Tovo lascia Vailate per Brignano Gera d’Adda? Pare proprio di sì. Scatta quindi l’allarme per il fatto che il Comune possa rimanere senza agenti: Tovo è da solo da qualche mese, da quando la sua collega si è trasferita a un altro Comando. Il gruppo di minoranza Prima Vailate esprime preoccupazione. “Con il clima d’insicurezza che stiamo vivendo e la penuria di personale che gli enti locali stanno riscontrando – afferma il capogruppo consiliare Pierangelo Cofferati – questo ci preoccupa molto. Il Comune dovrebbe cercare di valorizzare sotto ogni aspetto, anche retributivo e sottolineo anche retributivo, le risorse che ha a disposizione e che da anni conoscono il nostro territorio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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