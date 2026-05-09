Un quintale di rame rubato è stato messo all’asta dopo essere stato trovato nel furgone di un'area nel folignate. La merce rubata era stata recuperata e nessuno si era fatto avanti per reclamare la proprietà. L’asta si è conclusa ieri, senza che ci fossero offerte o partecipanti interessati. Il rame, quindi, è stato venduto pubblicamente e senza opposizione.

Un quintale di rame. Rubato e ritrovato. Ricercato da nessuno e messo all’asta. Asta che si è conclusa ieri. Gronde, pluviali e altri manufatti per oltre cento chili di peso che, per disposizione del Tribunale di Spoleto, visto che nessuno li ha reclamati, sono stati messi a disposizione del miglior offerente. Il rame era stato recuperato nel corso di un’attività di controllo del territorio che aveva portato a individuare, nel folignate, un furgone sospetto. Sospetto perché stava viaggiando completamente a fari spenti, in una strada secondaria non illuminata. Gli agenti di polizia che avevano intercettato il mezzo, avevano provato a fermare il furgone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venduto all’asta un quintale di rame rubato. Era stato trovato in un furgone nel folignate

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