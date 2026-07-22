Creative Hub nell’ex scuola albergo | patto tra Comuni

Nell’ex scuola albergo di Summonte è stato firmato un accordo tra più amministrazioni comunali per trasformare l’edificio in un Creative Hub. L’intesa prevede la collaborazione tra i Comuni coinvolti per la gestione e lo sviluppo dello spazio, destinato a attività culturali e innovative. L’operazione mira a valorizzare un immobile dismesso, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per progetti creativi e formativi nella zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Un passo importante per il Partenio e per l’Irpinia interna. Ieri pomeriggio, a Summonte – uno dei Borghi Più Belli d’Italia, alle pendici del Monte Partenio – è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione Ampioraggio e i Comuni di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala e Summonte, per avviare il percorso che porterà alla costituzione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla riqualificazione dell’ex Albergo Scuola del Partenio, destinato a diventare il Partenio Creative Hub. Il progetto, frutto di tre anni di lavoro, ricerca di partnership e costruzione di una visione condivisa, punta a trasformare una struttura dismessa in un polo innovativo e creativo al servizio dell’intero territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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