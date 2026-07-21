La scuola come Learning Hub | ripensare l’educazione nell’era delle connessioni
La scuola del XXI secolo sta evolvendo da un semplice spazio di insegnamento a un centro di un ecosistema educativo più ampio. Questa trasformazione riflette un cambiamento nel ruolo dell’istituto, che si sta configurando come un Learning Hub, ovvero un punto di connessione tra studenti, docenti e risorse digitali. La modifica riguarda sia i metodi didattici che le modalità di interazione, con un focus crescente sull’integrazione di strumenti digitali e sulla collaborazione tra vari attori dell’educazione.
La scuola del XXI secolo si trova ad affrontare una sfida epocale: non più semplice luogo di trasmissione del sapere, ma nodo vitale di un ecosistema educativo più ampio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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