L’ex Albergo Scuola torna a vivere | ecco il Partenio Creative Hub

Notizia in breve

Il 21 luglio 2026, il vecchio Albergo Scuola di Summonte sarà riqualificato come Partenio Creative Hub. L’edificio, situato nel borgo inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, sarà trasformato in uno spazio dedicato a attività culturali e creative. La riqualificazione prevede interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale, con l’obiettivo di valorizzare l’immobile e promuovere iniziative nel settore artistico e culturale.