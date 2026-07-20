L’ex Albergo Scuola torna a vivere | ecco il Partenio Creative Hub
Il 21 luglio 2026, il vecchio Albergo Scuola di Summonte sarà riqualificato come Partenio Creative Hub. L’edificio, situato nel borgo inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, sarà trasformato in uno spazio dedicato a attività culturali e creative. La riqualificazione prevede interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale, con l’obiettivo di valorizzare l’immobile e promuovere iniziative nel settore artistico e culturale.
Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il rinvio del mese scorso, il 21 luglio 2026 il borgo di Summonte – tra i “Borghi più belli d’Italia” – ospiterà la presentazione ufficiale del Partenio Creative Hub (PCH), progetto pilota di rigenerazione urbana e culturale dell’ex struttura turistico-alberghiera di proprietà della Regione Campania, da anni in stato di abbandono. L’evento si terrà alle ore 18:30 presso il Complesso Castellare di Summonte. Durante la serata verrà sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Summonte, Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina e Sant’Angelo a Scala e la Fondazione Ampioraggio, a sancire l’impegno collettivo dei Comuni del Parco del Partenio attorno a un progetto condiviso di sviluppo sostenibile per le aree interne campane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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