Il delirio di onnipotenza di Mamdani | da sindaco di New York vuole arrestare Netanyahu Sinistra italiana in estasi
Il sindaco di New York ha annunciato l’intenzione di chiedere l’arresto del primo ministro israeliano durante la sua visita in città a settembre per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è ancora chiaro se l’azione sarà effettivamente portata avanti. La proposta ha suscitato reazioni tra le forze politiche di sinistra.
Non è sicuro di poterlo fare, ma intanto ha annunciato di volerlo fare: il sindaco di New York Zorhan Mamdani ha fatto sapere di avere intenzione di chiedere l’arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando andrà in città, a settembre, per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mamdani super poliziotto: vuole arrestare Netanyahu. Il primo cittadino ha affidato i suoi piani al New York Times, precisando che non è ancora chiaro se abbia l’autorità legale per ordinare al Dipartimento di polizia di New York, di cui è capo, di fermare un leader straniero come Netanyahu. Mamdani ha aggiunto di essere in «trattative attive» con l’ufficio legale della città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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