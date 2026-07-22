Così Mario Roggero faceva sparire i fondi delle donazioni Lo psichiatra | Dopo tante rapine il cervello reagisce

Un psichiatra ha dichiarato che, dopo numerose rapine, il cervello reagisce. Un uomo coinvolto in una vicenda legale avrebbe utilizzato fondi di donazioni per coprire spese processuali, invece di finanziare la propria difesa. La raccolta di denaro non era destinata a questo scopo, ma indicava un tentativo reiterato di sottrarre denaro ai creditori. Le somme erano destinate a pagare le spese del procedimento legale.

La raccolta di fondi di Mario Roggero non era «destinata a sopperire alle spese della propria difesa e del procedimento». Ma attestava invece «il pervicace e reiterato tentativo dello stesso di sottrarre le disponibilità di denaro a lui facenti capo alle garanzie dei creditori, in particolare al pagamento delle spese processuali». A metterlo nero su bianco è la prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino, dopo che il gioielliere di Grinzane Cavour aveva spostato soldi dal suo conto a un conto corrente in Tunisia. Intanto lo psichiatra Claudio Mencacci sostiene la sua capacità di intendere e di volere dopo la rapina del 2015. La raccolta fondi di Mario Roggero. 🔗 Leggi su Open.online

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MARIO ROGGERO ERA DAVVERO LEGITTIMA DIFESA LO SPARO CONTRO I LADRI IN GIOIELLERIA| Avv. Angelo Greco

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