A Roma, le autorità hanno sequestrato beni per un valore di due milioni di euro a un cittadino russo coinvolto in indagini su investimenti in criptovalute e autoriciclaggio. Le operazioni sono scaturite da accertamenti che hanno portato alla confisca di proprietà riconducibili all’indagato, sospettato di aver sottratto denaro ai clienti attraverso pratiche illecite. Le indagini sono in corso per fare luce sui meccanismi utilizzati e sulle eventuali altre persone coinvolte.

A Roma, a un cittadino russo indagato, sono stati sequestrati beni per 2 milioni di euro al termine di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta per contrastare abusivismo finanziario e autoriciclaggio. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale, dopo aver ricostruito un sofisticato sistema di investimenti illeciti in criptovalute. Le indagini e la scoperta del sistema illecito Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione denominata “Crypto Luxury” ha permesso di far emergere un articolato meccanismo fraudolento, attivo tra il 2017 e il 2019.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, sequestrati beni per 2 milioni di euro a un cittadino russo: così faceva sparire il denaro dei clienti

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