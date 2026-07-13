Mario Roggero il giorno della verità | Inondato di affetto e donazioni Chi è il gioielliere che rischia il carcere per omicidio

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il giorno della sentenza, il gioielliere di 72 anni ha dichiarato di aver ricevuto un’ondata di affetto e donazioni da parte di persone che lo hanno sostenuto dopo la condanna a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove sono circolate immagini di personaggi pubblici che mostravano solidarietà. La sentenza in appello ha confermato la condanna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 13 luglio 2026 – Appena qualche settimana fa aveva fatto il giro del web l’immagine di Roberto Vannacci mentre indossava, insieme a  Giuseppe Cruciani, una t-shirt con messaggi di solidarietà nei confronti di Mario Roggero, 72 anni, il gioielliere  condannato in appello a 14 anni e 9 mesi  per aver ucciso due rapinatori. In passato anche Giorgia Meloni si era schierato a suo fianco: “La difesa è sempre legittima”, aveva scritto la premier sul suo account X. Sta per arrivare il momento della verità per il commerciante diventato un “idolo” della destra italiana, che rischia a breve di finire in carcere. Mercoledì ci sarà la sentenza della Cassazione, che potrebbe confermare o rigettare la decisione presa dai giudici nel secondo grado di giudizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mario roggero il giorno della verit224 inondato di affetto e donazioni chi 232 il gioielliere che rischia il carcere per omicidio
© Quotidiano.net - Mario Roggero, il giorno della verità: "Inondato di affetto e donazioni”. Chi è il gioielliere che rischia il carcere per omicidio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Piacenza, Avs contro il dem che difende Mario Roggero: "Il Pd prenda provvedimenti"

Vannacci e Cruciani show, a petto nudo sul palco e la dedica all’orafo che uccise i rapinatori: «Siamo tutti Mario Roggero» – Il videoDurante un evento al Teatro Comunale di Vicenza, Roberto Vannacci e Giuseppe Cruciani sono apparsi a petto nudo indossando una maglietta con la...

Temi più discussi: Mattarella dia la grazia a Roggero; Roggero prepara la valigia per il carcere: Sto vendendo tutto; Studio Aperto: Molestò hostess, condannato Video; Studio Aperto: Lo sfregiatore resta in cella Video.

mario roggero mario roggero il giornoMario Roggero, il giorno della verità: Inondato di affetto e donazioni. Chi è il gioielliere che rischia il carcere per omicidioGrinzane Cavour (Cuneo), il gioielliere idolo della destra uccise due rapinatori nel 2021: Legittima difesa, ho difeso me e la mia famiglia. Condannato in appello a 14 anni e 9 mesi, mercoledì 15 ... quotidiano.net

mario roggero mario roggero il giornoA due giorni dalla Cassazione, il gioielliere Mario Roggero affida il suo appello ai socialIl 15 luglio la Suprema Corte si pronuncerà sul ricorso del commerciante di Grinzane Cavour. In diversi video pubblicati su Instagram chiede sostegno per affrontare le spese legali e racconta il peso ... targatocn.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web