Il giorno della sentenza, il gioielliere di 72 anni ha dichiarato di aver ricevuto un’ondata di affetto e donazioni da parte di persone che lo hanno sostenuto dopo la condanna a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove sono circolate immagini di personaggi pubblici che mostravano solidarietà. La sentenza in appello ha confermato la condanna.

Roma, 13 luglio 2026 – Appena qualche settimana fa aveva fatto il giro del web l’immagine di Roberto Vannacci mentre indossava, insieme a Giuseppe Cruciani, una t-shirt con messaggi di solidarietà nei confronti di Mario Roggero, 72 anni, il gioielliere condannato in appello a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. In passato anche Giorgia Meloni si era schierato a suo fianco: “La difesa è sempre legittima”, aveva scritto la premier sul suo account X. Sta per arrivare il momento della verità per il commerciante diventato un “idolo” della destra italiana, che rischia a breve di finire in carcere. Mercoledì ci sarà la sentenza della Cassazione, che potrebbe confermare o rigettare la decisione presa dai giudici nel secondo grado di giudizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mario Roggero, il giorno della verità: "Inondato di affetto e donazioni”. Chi è il gioielliere che rischia il carcere per omicidio

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