Il Ministero degli Affari Esteri e il Dipartimento delle Informazioni hanno firmato un accordo che riguarda la gestione delle informazioni classificate nelle intese internazionali. La firma rafforza la collaborazione tra le due istituzioni, sottolineando il ruolo di entrambe nel mantenimento della sicurezza nazionale. La notizia evidenzia un passo importante nel coordinamento tra le autorità per la tutela delle informazioni sensibili in ambito internazionale.

Il recentissimo accordo tra Ministero degli Affari Esteri e Dis sulle informazioni classificate nelle intese internazionali riafferma la collaborazione tra due fondamentali istituzioni della Repubblica. Nello stesso tempo invita a riflettere su tre aspetti interessanti: il rapporto tra diplomazia e intelligence, le intese internazionali e le informazioni classificate. Il tutto alla luce della sicurezza dello Stato che è il bene costituzionale preminente, che consente l’esercizio di tutti gli altri diritti, garantendo la stabilità delle istituzioni, a cominciare dall’integrità del patto sociale con i cittadini. Diplomazia e intelligence hanno... 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Farnesina.

© Formiche.net - Così Farnesina e Piazza Dante rafforzano la cultura della sicurezza nazionale. La lettura di Caligiuri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sicurezza, in piazza Dante arriva la vigilanza armataNelle ultime ore, la giunta comunale di Trento ha approvato l’installazione di un servizio di vigilanza armata in piazza Dante, una delle zone più...

Presidio di cultura e lettura salentino conquista il premio nazionale “Straordinaria”Una libreria nel Salento ha ricevuto il premio nazionale “Straordinaria” per aver trasformato il suo spazio in un punto di riferimento culturale e di...

Argomenti più discussi: Verso le elezioni dei Comites/ Farnesina: punto di riferimento costante per i connazionali - Aise.it; Il cambiamento climatico minaccia la città eterna - Susanne Götze; Comites 2026: la Farnesina invita gli italiani all’estero ad andare a votare; Roma celebra un secolo di equitazione italiana: alla SIR La Farnesina l’omaggio ai centenari FISE, Piazza di Siena e Società Ippica Romana -.

Sindaco @BeppeSala lo sai benissimo anche tu la stima di Banca Intesa per Vincenzo Boccia da leader @Confindustria all’Italia serve li! Così anche Calenda e Gori si quietano, a @GiuseppeConteIT la Farnesina e @Maxdero tuo delegato a relazioni interna x.com

Così Farnesina e Piazza Dante rafforzano la cultura della sicurezza nazionale. La lettura di CaligiuriIl recentissimo accordo tra Ministero degli Affari Esteri e Dis sulle informazioni classificate nelle intese internazionali riafferma la collaborazione tra due fondamentali istituzioni della Repubblic ... formiche.net