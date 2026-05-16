Presidio di cultura e lettura salentino conquista il premio nazionale Straordinaria

Una libreria nel Salento ha ricevuto il premio nazionale “Straordinaria” per aver trasformato il suo spazio in un punto di riferimento culturale e di incontro. La struttura è stata riconosciuta ufficialmente per aver creato un ambiente accogliente, capace di attirare visitatori e di favorire momenti di condivisione e di stimolo alla lettura. La cerimonia di premiazione si è svolta a Torino, con la presenza dei rappresentanti dell’organizzazione che ha assegnato il riconoscimento.

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