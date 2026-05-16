Presidio di cultura e lettura salentino conquista il premio nazionale Straordinaria
Una libreria nel Salento ha ricevuto il premio nazionale “Straordinaria” per aver trasformato il suo spazio in un punto di riferimento culturale e di incontro. La struttura è stata riconosciuta ufficialmente per aver creato un ambiente accogliente, capace di attirare visitatori e di favorire momenti di condivisione e di stimolo alla lettura. La cerimonia di premiazione si è svolta a Torino, con la presenza dei rappresentanti dell’organizzazione che ha assegnato il riconoscimento.
TORINOALESSANO – “Per aver reso la libreria un luogo vivo, capace di accogliere, ispirare e unire le persone. Un presidio di cultura e umanità, dove ogni giorno nascono idee, relazioni e comunità”.Con questa motivazione la Libreria Idrusa di Alessano, fondata nel 2004 da Michela Santoro, ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Il Premio Nazionale “Cultura della Pace-Città di Sansepolcro” XVIII EdizioneArezzo, 28 aprile 2026 – Il Comune di Sansepolcro e l’Associazione Cultura della Pace comunicano con particolare soddisfazione il termine dei lavori...
La Scuderia Top America di Vito Marotta di Agropoli conquista un prestigioso premio nazionaleTempo di lettura: < 1 minutoLa Scuderia Top America, guidata da Vito Marotta e con sede ad Agropoli, si aggiudica un importante riconoscimento a...
La cittadina si trasforma in un presidio della cultura alimentare e della biodiversità facebook
Librìdo Caffè: Il presidio di cultura che accende i truogoli di Santa Brigida #eventi x.com
La Idrusa di Alessano vince il premio Straordinaria dedicato a librerie italianePer aver reso la libreria un luogo vivo, capace di accogliere, ispirare e unire le persone. Un presidio di cultura e umanità, dove ogni giorno nascono idee, relazioni e comunità. (ANSA) ... ansa.it
Nel 2025 in Italia chiusi oltre 10mila bar: con scontrini medi da 4 euro il modello tradizionale non regge più reddit
Tamajo incontra Snag Confcommercio: Le edicole presidio di cultura e socialità, servono misure di rilancioNel corso dell'incontro è stata condivisa la volontà di approfondire possibili misure regionali a sostegno della rete di vendita della stampa, anche attraverso l'utilizzo di risorse europee, per favor ... ilsicilia.it