Sicurezza in piazza Dante arriva la vigilanza armata

Da trentotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, la giunta comunale di Trento ha approvato l’installazione di un servizio di vigilanza armata in piazza Dante, una delle zone più frequentate della città. La decisione riguarda principalmente la palazzina Liberty situata nella piazza, che sarà sorvegliata da personale armato per garantire maggiore sicurezza. La misura si inserisce in un intervento più ampio per rafforzare il controllo e la tutela di questa area.

Importante novità per quanto riguarda la sicurezza cittadina in una delle zone “hot” di Trento, ovvero piazza Dante: nelle scorse ore, infatti, la giunta del sindaco Franco Ianeselli ha deciso di attivare un servizio di vigilanza armata, dedicato in particolare alla palazzina Liberty, che ospita.🔗 Leggi su Trentotoday.it

A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook

Video A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook

Notizie correlate

Trento: vigilanza armata in piazza Dante per proteggere la zona? Cosa scoprirai Come opereranno i vigilanti tra la biblioteca e il Libercafé? Chi gestirà i controlli durante i fine settimana in piazza Dante?...

Sicurezza in città, il Comune si attiva: in arrivo la vigilanza armataDalla metà di maggio in poi piazza Dante sarà presidiata da un servizio di vigilanza armata.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sicurezza: in piazza Dante arrivano le guardie giurate; Sicurezza a Trento, da metà maggio guardie giurate in piazza Dante; Sicurezza a Trento: arriva la vigilanza armata in piazza Dante per tutelare la biblioteca e il Libercafé; SICUREZZA: IN PIAZZA DANTE ARRIVA LA VIGILANZA ARMATA.

sicurezza in piazza danteSicurezza a Trento, da metà maggio guardie giurate in piazza DanteUn nuovo servizio voluto dal Comune per presidiare la zona e rassicurare i frequentatori del LiberCafè e della biblioteca ... rainews.it

sicurezza in piazza danteSicurezza, a tutela di bar e biblioteca dei ragazzi arriva un nuovo servizio di vigilanza armata in piazza DanteTRENTO. Il tema della sicurezza a Trento è sempre attuale, e così la Giunta comunale ha deciso di attivare un servizio di vigilanza armata in piazza Dante, dedicato in particolare alla palazzina Lib ... ildolomiti.it

Digita per trovare news e video correlati.