Sicurezza in piazza Dante arriva la vigilanza armata

Nelle ultime ore, la giunta comunale di Trento ha approvato l’installazione di un servizio di vigilanza armata in piazza Dante, una delle zone più frequentate della città. La decisione riguarda principalmente la palazzina Liberty situata nella piazza, che sarà sorvegliata da personale armato per garantire maggiore sicurezza. La misura si inserisce in un intervento più ampio per rafforzare il controllo e la tutela di questa area.

Importante novità per quanto riguarda la sicurezza cittadina in una delle zone “hot” di Trento, ovvero piazza Dante: nelle scorse ore, infatti, la giunta del sindaco Franco Ianeselli ha deciso di attivare un servizio di vigilanza armata, dedicato in particolare alla palazzina Liberty, che ospita.🔗 Leggi su Trentotoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Trento: vigilanza armata in piazza Dante per proteggere la zona? Cosa scoprirai Come opereranno i vigilanti tra la biblioteca e il Libercafé? Chi gestirà i controlli durante i fine settimana in piazza Dante?... Sicurezza in città, il Comune si attiva: in arrivo la vigilanza armataDalla metà di maggio in poi piazza Dante sarà presidiata da un servizio di vigilanza armata. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sicurezza: in piazza Dante arrivano le guardie giurate; Sicurezza a Trento, da metà maggio guardie giurate in piazza Dante; Sicurezza a Trento: arriva la vigilanza armata in piazza Dante per tutelare la biblioteca e il Libercafé; SICUREZZA: IN PIAZZA DANTE ARRIVA LA VIGILANZA ARMATA. Sicurezza a Trento, da metà maggio guardie giurate in piazza DanteUn nuovo servizio voluto dal Comune per presidiare la zona e rassicurare i frequentatori del LiberCafè e della biblioteca ... rainews.it Sicurezza, a tutela di bar e biblioteca dei ragazzi arriva un nuovo servizio di vigilanza armata in piazza DanteTRENTO. Il tema della sicurezza a Trento è sempre attuale, e così la Giunta comunale ha deciso di attivare un servizio di vigilanza armata in piazza Dante, dedicato in particolare alla palazzina Lib ... ildolomiti.it Un documento di intelligence Ue svela gli ultimi sviluppi. Misure di sicurezza massime in vista della parata del 9 maggio, in coincidenza della quale il Cremlino ordina due giorni di tregua - facebook.com facebook Decreto sicurezza e non solo: l’Onu bacchetta duro l’Italia La «forte preoccupazione» del Comitato contro la tortura dell’Onu per gli attacchi del governo allo stato di diritto Maltrattamenti in carcere e nei Cpr, scudo penale per gli agenti e discriminazioni Eleono x.com