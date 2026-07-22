Il 7 ottobre, in Europa, si è verificato un attacco organizzato da Hamas. Secondo quanto riferito, il gruppo ha pianificato l'azione in modo dettagliato a partire dal 2019, ispirandosi a un precedente massacro avvenuto in Israele quasi tre anni fa. L’attacco ha coinvolto azioni di violenza e distruzione, con modalità che ricordano un pogrom. La data e la pianificazione sono state comunicate come elementi centrali dell’evento.

Hamas ha trascorso anni, a partire dal 2019, a preparare un 7 ottobre in stile europeo, un secondo massacro sul modello del pogrom che ormai quasi tre anni fa ha colpito al cuore Israele. Nel mirino obiettivi ebraici, israeliani e occidentali in tutto il continente. E una data per colpire, per fortuna senza esito dopo l’intervento delle forze dell’ordine: il 7 ottobre 2025, secondo anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele. Le ultime prove del piano, secondo un’inchiesta del quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung, sono emerse a inizio giugno dopo l’arresto da parte delle forze speciali greche di un egiziano di 37 anni di origine palestinese a Creta, nella località turistica di Agios Nikolaos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Così è saltato il 7 ottobre d'Europa

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